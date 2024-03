Rafael Nadal débute contre Milos Raonic

Rafael Nadal va tenter un nouveau retour sur le circuit ATP. La légende espagnole du tennis sera opposé à un autre revenant le Canadien Milos Raonic jeudi au premier tour du premier ATP Masters 1000 de la saison, celui d'Indian Wells en Californie joué en plein air sur surface dure et doté de 8.995.555 dollars .

Blessé pratiquement toute la saison dernière et opéré à la hanche, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem, âgé de 37 ans, a dû s'arrêter en quarts de finale dès son premier tournoi à Brisbane, éliminé et à nouveau blessé (déchirure musculaire) début janvier.

Raonic, ancien N.3 mondial aujourd'hui retombé à la 224e place, tente lui aussi un retour au plus haut niveau après de très nombreuses blessures et au moins trois opérations chirurgicales importantes (hanche droite en 2011, pied droit en 2015 et poignet gauche en 2017). Il n'a pas joué de juillet 2021 à juin 2023. Cette saison, tant au premier tour à l'Open d'Australie qu'en quart de finale à l'ATP 500 de Rotterdam, le joueur d'origine monténégrine a été contraint à l'abandon.