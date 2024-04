Rafael Nadal défendra les couleurs de l'Europe en septembre à Berlin

Nadal, 37 ans, rejoint une équipe européenne déjà composée de son compatriote Carlos Alcaraz, du Russe Daniil Medvedev et de l'Allemand Alexander Zverev. Le Majorquin participera pour la quatrième fois, après 2017, 2019 et 2022, à cette compétition qui oppose une sélection européenne à une sélection du reste du monde.

Reste à voir dans quel état de santé sera l'Espagnol qui a repris la compétition la semaine dernière à Barcelone après avoir uniquement disputé le tournoi de Brisbane en janvier. En Australie, le Taureau de Manacor avait alors fait son retour après plus d'un an d'absence à cause d'une blessure à la hanche. Dans la foulée, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem avait déclaré forfait pour l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells et Monte-Carlo.