Rafael Nadal encore éloigné des courts plusieurs semaines après des soins à Barcelone

"J'étais à Barcelone avec mon équipe et une équipe médicale pour recevoir un traitement au pied, qui me maintiendra au repos pendant quelques jours et éloigné des courts pendant plusieurs semaines", a écrit Nadal, en dessous d'une photo de lui, béquilles à la main et le pied gauche enserré dans un bandage ou un plâtre. "De retour à la maison et en voie de récupération", a ajouté l'Espagnol de 35 ans dans son message, sans prononcer le mot "opération" ni préciser de quel type de soins il s'agit. Le 20 août, le Majorquin, alors N.4 mondial, avait annoncé qu'il mettait un terme à sa saison en raison d'une douleur au pied gauche qui l'a quasiment privé de compétition depuis son élimination en demi-finales à Roland-Garros en juin. Il n'a joué que deux matches depuis lors, début août à Washington. Selon la presse espagnole, Nadal souffre du syndrome de Muller-Weiss, une maladie dégénérative qui provoque une déformation de l'un des os situés dans la partie centrale du pied. Rafael Nadal compte 20 titres en Grand Chelem, un record qu'il partage, jusque dimanche au moins, avec Roger Federer et Novak Djokovic. Le Serbe, qui défiera le Russe Daniil Medvedev en finale de l'US Open, pourrait signer un histoire Grand Chelem calendaire et détenir seul le record de titres majeurs. (Belga)