Rafael Nadal espère être de retour à Barcelone

Moins d'une semaine après avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, Rafael Nadal a posté lundi soir un message sur son compte X, où il déclare s'être entraîné sur le court du tournoi ATP 500 de Barcelone et espérer faire son retour en compétition à l'occasion du tournoi catalan (15 - 21 avril).

"Je suis là pour voir comment ça se passe... avec l'envie d'essayer de jouer", poursuit Nadal, avant de préciser qu'"il est important de dire que je ne veux pas confirmer que je jouerai, mais que je l'espère. On verra".

"Bonjour de Barcelone. Premier entraînement... avec l'espoir d'être là ces jours-ci avant le début du tournoi", écrit l'ex-N.1 mondial aujourd'hui âgé de 37 ans, dans un message accompagné d'une photo où on le voit assis sur le banc au bord d'un court du Real Club de Tenis Barcelona-1899, en train de changer le grip de sa raquette.

L'Espagnol, qui fêtera ses 38 ans le 3 juin en plein Roland-Garros, n'a joué que trois matchs officiels depuis sa blessure au deuxième tour de l'Open d'Australie 2023. C'était en janvier dernier à Brisbane où il a été éliminé en quarts de finale.

Depuis, celui qui n'est plus désormais que 646e mondial n'a cessé de repousser son retour, ayant déclaré forfait successivement à l'Open d'Australie, Doha, Indian Wells et Monte-Carlo.... Invoquant à chaque fois la même raison: "mon corps ne me le permets pas".

Un corps qu'a martyrisé durant des années un joueur qui lutte depuis deux ans contre les blessures qui le poussent inexorablement vers la retraite.