Rafael Nadal impressionne lors de son retour après "l'une des années les plus difficiles"

Rafael Nadal a laissé entrevoir de belles choses, lors de son match du premier tour du simple au tournoi ATP 500 de Brisbane, mardi en Australie. L'Espagnol n'avait plus joué depuis le 18 janvier 2023 et sa blessure à la hanche au 2e tour de l'Open d'Australie. Il a battu 7-5 et 6-1 l'Autrichien Dominic Thiem.

"Aujourd'hui est un jour important et plein d'émotion pour moi, après, sans aucun doute, l'une des années les plus difficiles de ma carrière de joueur de tennis", a déclaré Nadal sur le court après sa victoire. ""La chance de revenir après un an et de jouer devant un public extraordinaire et à un niveau très positif est quelque chose qui nous rend fiers - moi-même, toute l'équipe, la famille qui a été là chaque jour au cours de l'année écoulée".

"Cela m'a manqué d'être en bonne santé, de me sentir compétitif et de jouer devant un public aussi nombreux que celui-ci. Les choses se sont bien passées et je suis impatient d'être de retour demain".