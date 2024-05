Rafael Nadal à l'entraînement à Paris devant près de 6.000 spectateurs

Nadal n'avait plus foulé la terre battue parisienne depuis son dernier sacre en 2022, quand il avait traversé la quinzaine dans des conditions invraisemblables, pied gauche anesthésié pour contenir la douleur provoquée par le mal chronique dont il souffre depuis ses 18 ans (syndrome de Müller-Weiss).

Nadal, qui tente un dernier retour en forme à bientôt 38 ans, reste sur un huitième de finale à Madrid et une élimination dès le deuxième tour à Rome, et répète qu'il ne s'alignera à Roland-Garros que s'il se sent suffisamment prêt.

En tout cas, tombé au-delà de la 250e place mondiale, il n'y sera pas protégé par le statut de tête de série au tirage au sort.