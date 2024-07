Rafael Nadal "ne sait pas" s'il va jouer dimanche en simple

L'Espagnol, qui vit a priori ses derniers JO, est programmé pour affronter dimanche le Hongrois Marton Fucsovics lors du deuxième match prévu sur le court central de Roland-Garros. En cas de victoire, il affronterait son grand rival Novak Djokovic au 2e tour.

"Je vais parler avec mon équipe et prendre la décision la plus intelligente possible pour avoir la meilleure chance de ramener une médaille à la maison", a-t-il expliqué après avoir remporté son premier tour en double avec Carlos Alcaraz face à la paire argentine Maximo Gonzalez et Andres Molteni samedi.