Rafael Nadal passe aisément le premier tour de Roland-Garros

Duodécuple vainqueur des Internationaux de France de tennis, Rafael Nadal n'a pas été inquiété par le Bulgare Egor Gerasimov (ATP 83) lundi au premier tour de Roland-Garros. L'Espagnol, N.2 mondial et tenant du titre, s'est imposé 6-4, 6-4, 6-2 après 2 heures et 5 minutes de jeu.

Au deuxième tour, 'Rafa' défiera Mackenzie McDonald (ATP 236). L'Américain, 25 ans, a battu le Canadien Steven Diez (ATP 181), issu des qualifications, sur le score de 4-6, 6-3, 6-3, 6-4 après 2h48 de jeu. Après avoir décidé de faire l'impasse sur la tournée américaine, et donc sur l'US Open, en raison de la pandémie de coronavirus, le Majorquin avait repris la compétition au Masters 1000 de Rome il y a deux semaines. Six mois et demi après son titre à Acapulco, Nadal a été battu dès les quarts de finale au Foro Italico, tombant sur un très bon Diego Schwartzman. En manque de repères par rapport aux années précédentes, Nadal est en quête d'un vingtième sacre en Grand Chelem, ce qui lui permettrait de rejoindre Roger Federer au panthéon du tennis.