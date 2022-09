Rafael Nadal, qui va devenir père tout prochainement, renonce à poursuivre la Laver Cup

(Belga) Rafael Nadal ne reprendra pas la compétition à la Laver Cup de tennis de Londres. L'Espagnol aux 22 victoires en Grand Chelem a décidé de retourner au plus vite auprès de sa femme qui attend un heureux événement. Le couple attend son premier enfant très prochainement.

Nadal a participé vendredi soir au dernier match officiel du Suisse Roger Federer avec qui il a disputé (et perdu) un double face aux Américains Frances Tiafoe et Jack Sock. "Les dernières semaines ont été difficiles. Je n'ai pratiquement pas dormi et j'étais stressé", a déclaré Nadal, 36 ans, dont la femme souffrait de complications pendant sa grossesse. "Heureusement, tout va bien maintenant." Le Britannique Cameron Norrie prendra la place de Nadal dans l'équipe européenne. Il est le deuxième joueur de réserve à intervenir après l'Italien Matteo Berrettini, qui a remplacé Federer. Pour l'instant, le score est de 2-2 entre l'équipe d'Europe et celle du Reste du monde. Le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas ont d'abord donné une avance de 2-0 aux Européens vendredi, mais l'Australien Alex De Minaur et Tiafoe et Sock ont équilibré le score. (Belga)