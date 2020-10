Rafael Nadal reçoit le plus haut titre honorifique en Espagne

Le tennisman espagnol Rafael Nadal a reçu mardi la "Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo", la Grand-Croix de l'Ordre du Mérite Sportif.

Après sa treizième victoire à Roland-Garros, Rafael Nadal s'est vu décerner le plus haut titre honorifique espagnol possible dans le sport. Mardi, le tennisman reçu la "Gran Cruz de la Orden del Mérito Deportivo", la Grand-Croix de l'Ordre du Mérite Sportif.

Nadal est entré encore un peu plus dans l'histoire du tennis en remportant le tournoi du Grand Chelem de Paris pour la treizième fois. Il a battu le numéro un mondial Novak Djokovic en finale 6-0, 6-2 et 7-5. Avec vingt victoires en Grand Chelem, il a égalé le record de l'autre légende du tennis suisse, Roger Federer.

Le Majorquin de 34 ans rejoint une liste impressionnante d'autres sportifs espagnols ayant reçu cette distinction avec, entre autres, Conchita Martinez et Arantxa Sanchez Vicario en tennis, Miguel Indurain et Federico Bahamontes en cyclisme, Seve Ballesteros en golf ou encore Andres Iniesta, Vicente del Bosque, Iker Casillas et Xavi Hernandez en football.