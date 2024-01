Rafael Nadal réussit parfaitement son retour en simple sur le circuit ATP face à Thiem

A 6-5 dans le premier set, Nadal s'offrit la première balle de break de la rencontre mais son passing termina dans le filet. Thiem sauva une deuxième puis une troisième balle de set mais commit une faute directe sur la 4e cédant la manche 7-5 après 56 minutes. Le Majorquin aligna un 4e jeu consécutif, signant un deuxième break, pour mener 2-0 et bientôt 3-0 à l'entame du second set. Rafael Nadal déroula ensuite pour signer une 1069e victoire. Elle lui permet de devenir (seul) le 4e joueur le plus victorieux de l'histoire derrière Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251) et Novak Djokovic (1087). Ivan Lendl est désormais cinquième (1068).

Dimanche, Nadal avait été éliminé au premier tour du double. Il jouait en compagnie de son compatriote et entraîneur Marc Lopez et s'était incliné 6-4, 6-4 face aux Australiens Max Purcell et Jordan Thompson.