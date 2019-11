Rafael Nadal termine l'année en tête, David Goffin proche du top 10

Rafael Nadal termine l'année dans le fauteuil de numéro un mondial, lui qui trône en tête du classement ATP publié lundi au lendemain du Masters de Londres. L'Espagnol y a été éliminé en phase de poules, mais les éliminations de Novak Djokovic et Roger Federer lui ont permis de garder sa 1e place. Le Serbe et le Suisse complètent le trio de tête.

A 33 ans et demi, Nadal, vainqueur de Roland-Garros et de l'US Open cette année, est le joueur le plus âgé à terminer une saison N.1 depuis la création du classement ATP en 1973. Il était devenu numéro un pour la première fois en 2008. Vainqueur du Masters, le Grec Stefanos Tsitsipas termine l'année au 6e rang mondial, tandis que l'Autrichien Dominic Thiem, finaliste malheureux à Londres, prend la 4e place au détriment du Russe Daniil Medvedev, qui recule en 5e position.

C'est le seul changement du top 20. David Goffin boucle lui l'année au 11e rang mondial, lui qui avait entamé 2019 en 22e position. La saison du Liégeois n'est toutefois pas terminée. Il dispute cette semaine la phase finale de la Coupe Davis avec l'équipe belge à Madrid. Le reste de l'équipe de Johan Van Herck se compose de Steve Darcis (158e), Kimmer Coppejans (161e), qui perdent tous deux trois places à l'ATP, et des spécialistes du double Joran Vliegen (39e en double) et Sander Gille (47e en double).

Les Belges débutent lundi face à la Colombie, qui ne possède aucun joueur dans le top 100 en simple -Daniel Elahi Galan, le mieux classé, est 194e - mais qui peut compter sur les numéro un mondiaux en double, Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, éliminés en demi-finales du Masters de Londres. La Belgique affrontera ensuite l'Australie, qui aligne quatre joueurs du top 100: Alex de Minaur (ATP 18), Nick Kyrgios (ATP 30), John Millman (ATP 48) et Jordan Thompson (ATP 63), ainsi que l'expérimenté spécialiste du double John Peers (ATP 26 en double).