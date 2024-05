Rafael Nadal a "trouvé un moyen de gagner" face à Zizou Bergs

"Ce n'était pas mon meilleur match", a-t-il confié à même le court après sa victoire, sa 70e dans l'enceinte du Foro Italico. "Je me suis nettement mieux entraîné que je n'ai joué aujourd'hui. Cela ne souffre pas le moindre doute. Mais j'ai trouvé un moyen de gagner. C'est le plus important à l'entame d'un tournoi. Mon jeu est devenu plus imprévisible que par le passé. Je n'ai pas joué beaucoup au tennis ces deux dernières années. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Je pense que je peux nettement mieux me profiler lors des tours suivants et j'espère que j'y parviendrai lors du prochain match."

Décuple vainqueur de l'épreuve, Rafael Nadal revient pour la première fois à Rome depuis 2022, après avoir repris le chemin de la compétition le mois dernier à Barcelone suite à une blessure aux abdominaux. L'ancien N.1 mondial, dont l'objectif est d'être le plus compétitif possible pour Roland-Garros, retrouvera au deuxième tour le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 9), 27 ans.