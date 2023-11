Rajeev Ram et Joe Salisbury prolongent leur titre en double

Le duo américano-britannique a battu en finale, dimanche, à Turin, l'Espagnol Marcel Granollers (ATP 10 en double) et l'Argentin Horacio Zeballos (ATP 9 en double) 6-3, 6-4 en 1 heure et 9 minutes.

Ram, 39 ans, et Salisbury, 31 ans, remportent leur quatrième titre de la saison, après l'US Open et les tournois de Vienne et Lyon. Il s'agit de leur 13e titre ensemble. Ils ont notamment gagné l'US Open également en 2021 et 2022 et l'Open d'Australie en 2020.