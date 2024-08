Raphael Collignon s'offre un premier titre en Challenger

Raphael Collignon a remporté le tournoi Challenger de Lüdenscheid, tournoi de tennis sur terre battue doté de 120.950 euros, samedi en Allemagne. En finale, le Liégeois, 306e mondial, s'est imposé en trois manches 3-6, 6-4 et 6-3 en 2 heures et 31 minutes face au Néerlandais Botic van de Zandschulp, 84e mondial et tête de série N.1.