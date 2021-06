Rafael Nadal ne participera pas à Wimbledon ni aux Jeux Olympiques: "Ce n'est pas une décision facile, mais..."

"Ce n'est jamais une décision facile à prendre mais après avoir écouté mon corps et en avoir discuté avec mon équipe, cela semble être la meilleure chose à faire", a tweeté Rafael Nadal ce jeudi. Le joueur de 35 ans sera donc forfait durant le troisième tournoi du Grand Chelem, qui se tient entre le 28 juin et le 11 juillet. Quant aux Jeux Olympiques de tennis à Tokyo, ils sont prévus du 24 au 30 juillet.

"L'objectif est de prolonger ma carrière et de continuer à faire ce qui me rend heureux, c'est-à-dire de concourir au plus haut niveau", poursuit le détenteur de 88 titres en simple.