Rapport fédérations sportives: Oudéa-Castéra pointée pour son salaire comme dirigeante du tennis

Au cours de trois heures d'audition en novembre, Mme Oudéa-Castéra, qui se trouve actuellement dans la tourmente en tant que ministre de l'Education, avait indiqué qu'elle avait gagné pendant plus d'un an 500.000 euros brut sur 13 mois dont une prime sur objectif de 100.000 euros.

Elle avait alors précisé que sa rémunération était "très proche de celle de son prédécesseur".

Dans son rapport, la commission d'enquête relève ainsi qu'elle a "minimisé de 86.000 euros" son salaire puisque celui de Jean-François Villotte, qui l'a précédée à ce poste, touchait 373.750 euros brut annuels assortis d'une prime de 37.375 euros.

Le rapport fait aussi part d'une demande de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) --non publique jusqu'ici--, datant de février 2022, avant l'arrivée d'Amélie Oudéa-Castéra à la FFT, de "reconsidérer" les dix plus hautes rémunérations, "les avantages en nature", et juge "considérable –voire anormale– compte tenu du statut associatif de l’organisation (...)" la rémunération du directeur général de l'époque.