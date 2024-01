Renversé par Medvedev, Zverev était "un peu malade"

"Je suis tombé un peu malade après le match contre Alcaraz, j'ai eu un peu de fièvre, ça ne m'a pas aidé à récupérer, d'autant que j'ai beaucoup joué", a révélé Zverev. "J'ai commencé à perdre de l'énergie à la fin du deuxième set, je ne me sentais plus très frais. Contre lui, c'est impossible de jouer quand vous n'êtes pas à 100%, parce que c'est quelqu'un qui ne vous donne rien. Il vous fait travailler sur chaque point, et quand vous ne pouvez plus vraiment le faire, ça devient très difficile."

L'Allemand est pourtant passé à deux doigts de la victoire dans les troisième et quatrième sets, tous les deux décidés au jeu décisif. "J'étais très proche dans les troisième et quatrième sets, mais je n'étais plus le même joueur que dans les deux premiers sets, je m'accrochais comme je pouvais", poursuit-il. "Le plus frustrant, c'est que je n'étais pas à 100% physiquement. Ca m'a comme enlevé ma chance. Je jouais du très bon tennis depuis que je suis arrivé en Australie, et j'ai perdu à cause de mon état physique, pas de mon jeu, c'est ça qui est décevant. C'est la première fois, ou une des premières fois, que ça m'arrive, observe-t-il. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. (...) J'espère que ce n'était pas ma dernière chance."