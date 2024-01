Retour gagnant de l'ancienne N.1 mondiale Naomi Osaka à Brisbane

L'ex-numéro 1 mondiale de tennis Naomi Osaka a remporté son premier match après plus d'un an d'absence, lundi, en s'imposant de haute lutte face à l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 83) au tournoi WTA 500 australien de Brisbane, disputé sur surface dure et doté de 1.736.763 dollars.

"J'étais très nerveuse, mais j'étais contente d'être là", a déclaré Osaka, entraînée par notre compatriote Wim Fissette, le capitaine de l'équipe belge en Billie Jean King Cup. Elle n'avait plus joué depuis septembre 2022, confrontée notamment à des soucis de santé mentale, et qui a par ailleurs donné naissance à une fille en juillet.

Osaka, qui ne dispose plus de classement, a déclaré que la maternité avait changé sa vision du jeu et qu'elle s'était sentie trop isolée des fans et des autres joueuses auparavant.

"Les deux dernières années où j'ai joué avant d'avoir ma fille, je n'ai pas rendu autant d'amour qu'on m'en a donné", a-t-elle estimé. "J'ai vraiment l'impression que c'est ce que je veux faire désormais. J'apprécie vraiment que les gens viennent m'encourager".

La lauréate de 7 titres WTA, dont quatre en Grand Chelem (US Open 2018 et 2020 et Open d'Australie 2019 et 2021), sera opposée au 2e tour à la Tchèque Karolina Pliskova, elle aussi une ancienne N.1 mondiale désormais 39e mondiale à la WTA.