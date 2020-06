Roger Federer annonce qu'il ne rejouera pas avant 2021: "Les fans et le circuit me manqueront"

Roger Federer a annoncé mercredi qu'il a subi une arthroscopie au genou droit et qu'il reviendra sur les courts en 2021.

"Il y a quelques semaines, après les débuts de ma rééducation, j'ai dû subir une autre arthroscopie rapide sur mon genou droit après avoir ressenti des douleurs lors de ma rééducation", explique Roger Federer, qui avait déjà dû passer sur le billard en février. "Maintenant, comme je l'avais fait pour aborder la saison 2017, je prévois de prendre tout le temps nécessaire pour être prêt à 100% à évoluer à mon meilleur niveau. Mes fans et le circuit me manqueront, mais j'ai hâte de revenir dès le début de la saison 2021", a ajouté le Bâlois de 38 ans.

Le Suisse aux vingt titres en Grand Chelem, qui aura 40 ans en août 2021, avait mis un terme à sa saison en 2016 après Wimbledon pour se faire opérer de genou. Il avait manqué les Jeux Olympiques de Rio et l'US Open mais avait frappé fort pour son retour en 2017, en remportant deux des quatre titres du Grand Chelem (Open d'Australie et Wimbledon). Les circuits officiels ATP et WTA sont pour l'instant suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, au moins jusqu'au 31 juillet.