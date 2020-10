Roger Federer félicite Rafael Nadal, auteur "d'un des plus grands exploits dans le sport"

(Belga) Le Suisse Roger Federer a félicité publiquement son grand rival Rafael Nadal lundi sur les réseaux sociaux. L'ancien numéro 1 mondial, aujourd'hui âgé de 39 ans et blessé, a estimé que gagner à treize reprises le tournoi de Roland-Garros est "un des plus grands exploits dans le sport." Grâce à cette victoire, Nadal a rejoint Federer au nombre record de vingt victoires en Grand Chelem.

"J'ai toujours eu le plus grand respect pour mon ami Rafa en tant que personne et champion. En tant que mon plus grand rival depuis des années, je crois que nous nous sommes poussés mutuellement à devenir de meilleurs joueurs. C'est pourquoi, c'est un réel honneur pour moi de le féliciter pour sa 20e victoire en Grand Chelem. C'est particulièrement incroyable qu'il ait désormais remporté Roland Garros une 13e incroyable fois, ce qui est un un des plus grands exploits dans le sport. Je félicite aussi son équipe, parce que personne ne peut réaliser cela tout seul. J'espère seulement que 20 n'est qu'une autre étape dans notre parcours qui se poursuit pour nous deux. Bien joué, Rafa. Tu le mérites". (Belga)