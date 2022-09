Roger Federer raconte comment il a pris la décision de sa retraite: "On a très vite compris que c'était fini"

La légende suisse du tennis Roger Federer a indiqué mercredi avoir "rapidement compris que c'était fini" après le résultat décevant d'examens de son genou droit, opéré à plusieurs reprises, il y a quelques mois: "j'ai arrêté de croire" à un retour, a-t-il expliqué à la BBC.

"Je savais que j'étais sur un fil déjà l'an dernier, même si j'ai joué Wimbledon", a déclaré la star, qui a subi trois opérations au genou droit depuis cette participation à l'édition 2021 du tournoi londonien.

"J'ai essayé de revenir mais il y avait une limite à ce que je pouvais faire. Et j'ai arrêté d'y croire, pour être honnête", a-t-il poursuivi.

Le Suisse aux vingt titres du Grand chelem a précisé que le tournant avait eu lieu à la lecture des résultats d'un scanner de son genou droit, il y a quelques mois, qui "n'étaient pas ce qu'on espérait".

"Très vite, on a compris que c'était fini. Alors la question est devenue: comment on l'annonce, et quand?", a-t-il déclaré.

"Ces quelques semaines ont été intenses émotionnellement, à tenter de trouver les mots justes, pour qu'ils reflètent mes sentiments et remercier toutes les personnes qui m'ont aidé durant mon parcours", a encore souligné le joueur de 41 ans.

Roger Federer n'a pas joué depuis plus d'un an et a annoncé jeudi dernier qu'il prendrait sa retraite après une ultime représentation lors de la Laver Cup, une compétition qu'il a suscitée et dont l'édition 2022 se déroule cette fin de semaine à Londres.