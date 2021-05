Roland-Garros - Battue par Kvitova, Minnen espère encore jouer en double avec Van Uytvanck à Paris

(Belga) Éliminée au premier tour, dimanche, par Petra Kvitova (WTA 12) après avoir hérité d'une balle de match, Greet Minnen (WTA 125) espère que son Roland-Garros 2021 connaîtra malgré tout encore un prolongement. Battue 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) et 6-1 par l'ancienne double lauréate de Wimbledon sur le court Suzanne Lenglen, la Campinoise, 23 ans, espère ainsi pouvoir disputer le double à Paris.

"J'espère entrer dans le tableau avec Alison (Van Uytvanck, sa fiancée, ndlr). Nous sommes à l'heure actuelle 2 dehors", a-t-elle confié après sa défaite. "J'espère donc que nous bénéficierons de cette opportunité. Sinon, la semaine prochaine, j'ai normalement prévu de participer au tournoi WTA 125 de Bol, avant de passer sur le gazon. Je vais continuer à travailler pour me qualifier lors des prochains Grands Chelems ou figurer directement dans le tableau final." Greet Minnen espère aussi que ce match contre Petra Kvitova, aussi douloureux fût-il, servira de déclic dans une saison faite jusqu'à présent de hauts et de bas et qui ne lui a pas encore permis de se rapprocher du Top 100 à la WTA, son grand objectif. "Je pense que c'est peut-être mon meilleur match de l'année, oui, surtout dans les deux premiers sets", a-t-elle poursuivi. "À Saint-Malo (un tournoi ITF, ndlr) et ici, j'ai affiché mes progrès. Je dois encore travailler mon service. Je n'ai pas toujours bien servi aujourd'hui. Continuer à être agressive, rentrer dans le terrain, aussi. Et trouver cette constance. J'ai montré que j'étais capable de bien jouer, mais je dois le faire chaque semaine et lors de chaque tournoi. C'est encore ce qui fait la différence. Le Top 100, j'essaie de ne pas trop y penser. Cela viendra de toute façon avec les résultats." (Belga)