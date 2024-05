Roland-Garros: choc Swiatek-Osaka, Sinner en soirée face à Gasquet

En soirée, Richard Gasquet, 37 ans et hors du top 100, défie le N.2 mondial Jannik Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier.

Choc entre deux quadruples lauréates en Grand Chelem dès le deuxième tour de Roland-Garros mercredi: Iga Swiatek, N.1 mondiale et double tenante du trophée, est opposée à Naomi Osaka, ex-N.1 mondiale de retour de maternité en 2024, dans l'après-midi sur le court Central.

Plus tôt dans la journée, également sur le court Philippe-Chatrier, Carlos Alcaraz, N.3 mondial et demi-finaliste sur la terre batttue parisienne il y a un an, affronte le qualifié néerlandais Jesper De Jong.

Quatre autres Français seront sur les courts de la Porte d'Auteuil mercredi : Caroline Garcia (23e), contre l'Américaine Sofia Kenin (56e), Corentin Moutet (79e), face au Kazakhe Alexander Shevchenko (59e), Alexandre Muller (90e), contre l'Italien Matteo Arnaldi (35e), et Chloé Paquet (136e) face à la Tchèque Katerina Siniakova (33e).

Le programme des principaux matches de la 4e journée (à partir de 11h00, sauf mention contraire - horaires en heure de Paris, GMT+2)