Roland-Garros - Cinq joueurs écartés des qualifications en raison du Covid

"La direction du tournoi de Roland-Garros confirme que deux joueurs des qualifications ont été testés positifs au Covid-19 et trois autres joueurs sont déclarés +cas contacts+ de leur entraîneur testé positif au Covid-19. Conformément au protocole sanitaire du tournoi, ces 5 joueurs ont été écartés du tableau des qualifications qui débutent demain et resteront isolés pendant 7 jours", indique le Grand Chelem parisien dans un communiqué. Les qualifications pour le tournoi de Roland Garros débutent lundi et s'achèvent vendredi. Reporté au mois de mai en raison de la pandémie, Roland-Garros se tiendra exceptionnellement cette année à l'automne, du 27 septembre au 11 octobre. En raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, le Grand Chelem parisien ne pourra accueillir que 5.000 spectateurs par jour. L'US Open, qui s'est achevé le 13 septembre, s'est déroulé lui à huis clos. (Belga)