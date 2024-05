Roland-Garros: Djokovic en quête de son " meilleur niveau possible"

Interrogé sur les forces en présence à Roland-Garros, il s'est tout de même compté parmi les cinq favoris qu'il a cités. Après avoir placé "par respect" Rafael Nadal en "plus grand favori", Djokovic a donné un pronostic plus circonstancié: "Casper Ruud est sûrement un des cinq joueurs candidats à la victoire. On a aussi Alexander Zverev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, tous les joueurs qui ont gagné cette année un grand tournoi sur cette surface. Et après, peut-être moi, si je me sens bien (...) A Roland-Garros, et sur tous les Grands Chelems, je suis un joueur un peu différent", a-t-il prévenu.