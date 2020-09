Roland-Garros: Dominic Thiem gère sereinement son premier tour contre Marin Cilic

(Belga) Dominic Thiem (ATP 3) n'avait plus joué depuis son sacre à l'US Open, le premier de sa carrière en Grand Chelem. Lundi sur le court Philippe-Chatrier de Roland-Garros, couvert pour l'occasion, le double finaliste des Internationaux de France a passé sans trembler le premier tour.

C'est pourtant le Croate Marin Cilic, tombeur de David Goffin à Rome il y a deux semaines et vainqueur de l'US Open en 2014, qui se dressait sur la route de l'Autrichien de 27 ans. Cilic a très bien débuté la partie mais Thiem a mieux géré les points importants, prenant le servie du Croate de 1m98 à 4-4 avant d'enlever le premier set. Grâce à quatre nouveaux breaks dans les deux sets suivants, pour un seul jeu de service concédé, Thiem a bien entamé sa quinzaine parisienne, s'imposant avec autorité 6-4, 6-3, 6-3 après 2h07 de jeu. Au 2e tour, l'Autrichien, qui a déclaré après sa victoire avoir l'habitude de jouer dans des conditions fraiches et humides en Autriche, affrontera Jack Sock (ATP 310), vainqueur d'un duel entièrement américain contre Reilly Opelka (ATP 36): 6-4, 6-4, 6-3. Jack Sock, 8e mondial fin 2017 après son titre au Masters 1000 de Paris, a dégringolé au classement après des années 2019 et 2020 remplies de blessures. (Belga)