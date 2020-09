Roland-Garros - Elise Mertens et Greet Minnen/Alison Van Uytvanck en lice mercredi

(Belga) Elise Mertens (WTA 20) tentera de rejoindre le troisième tour de Roland-Garros mercredi sur le Court N.7, où la numéro un belge affrontera en troisième rotation l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 106), quart de finaliste en 2008 et 2012 à Paris.

Au tour suivant, Elise Mertens retrouvera l'Estonienne Kaia Kanepi (WTA 106), 35 ans, quart de finaliste en 2008 et 2012 à Paris. Il s'agira d'une revanche pour la Limbourgeoise de 24 ans, qui reste sur une défaite contre l'Estonienne de 35 ansn, l'an dernier sur la terre battue verte - et bien plus rapide - de Charleston lors de leur unique précédente confrontation. Dans la foulée, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen entreront en lice en double dames. Elles seront opposées au 1er tour à la Britannique Heather Watson et à l'Espagnole Lara Arruabarrena. Le programme de mercredi (à partir de 11h): Court Philippe Chatrier Elina Svitolina (Ukr/N.3) - Renata Zarazua (Mex) Tsvetana Pironkova (Bul) - Serena Williams (USA/N.6) Rafael Nadal (Esp/N.2) - Mackenzie McDonald (USA) Alexander Zverev (All/N.6) - Pierre Hugues-Herbert (Fra) Court Suzanne Lenglen Stan Wawrinka (Sui/N.16) - Dominik Koepfer (All) Dominic Thiem (Aut/N.3) - Jack Sock (USA) Simona Halep (Rou/N.1) - Irina-Camelia Begu (Rou) Caroline Garcia (Fra) - Aliaksandra Sasnovich (Blr) Court Simonne Mathieu Victoria Azarenka (Blr/N.10) - Anna Schmiedova (Svq) Lorenzo Giustino (Ita) - Diego Schwartzman (Arg/N.12) Benoit Paire (Fra/N.23) - Federico Coria (Arg) Cori Gauff (USA) - Martina Trevisan (Ita) Court N.7 En 3e rotation: Elise Mertens (BEL/N.16) - Kaia Kanepi (Est) En 4e rotation: Greet Minnen/Alison Van Uytvanck (BEL) - Heather Watson/Lara Arruabarrena (G-B/Esp).