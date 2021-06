Elise Mertens se qualifie dans la douleur pour le troisième tour à Roland-Garros

Elise Mertens, N.15 mondiale et tête de série N.14, s'est qualifiée pour le troisième tour de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem jeudi. La N.1 belge s'est imposée en trois sets 4-6, 6-2, 6-4 en 2h29 face à la Kazakhe Zarina Diyas (WTA 93).

Rapidement menée 0-2 après avoir perdu son premier service, Mertens inversait la tendance en remportant quatre jeux de suite pour mener 4-2. La native de Louvain héritait alors d'une balle de break pour faire 5-2 mais sans parvenir à la transformer. Mertens perdait alors pied et devait laisser la première manche à son adversaire (4-6). La N.1 belge remontait sur le court avec de meilleures intentions et un tennis plus agressif. Mertens remportait deux balles de break pour mener 5-1 avant de remporter le set sur son service 6-2 en 26 minutes. La manche décisive était plus disputée et Mertens transformait sa troisième balle de break dans le septième jeu pour mener 4-3, un break ensuite transformé sur son service pour faire 5-3. Après avoir gaspillé deux balles de match sur le service de Diyas, la Limbourgeoise transformait sa première balle de match sur son service pour s'imposer 4-6, 6-2, 6-4 Au troisième tour, Mertens affrontera la Grècque Maria Sakkari, N.18 mondiale et tête de série N.17.