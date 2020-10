Roland-Garros - Elise Mertens sur le Philippe-Chatrier contre Caroline Garcia vendredi

(Belga) Elise Mertens (WTA 20) aura les honneurs du Court Philippe-Chatrier, le central avec son nouveau toit rétractable, pour son match du troisième tour de Roland-Garros vendredi. La rencontre de la N.1 belge contre la Française Caroline Garcia (WTA 45) est programmée en troisième rotation.

Deux autres rencontres avec des Belges sont au programme vendredi. Kirsten Flipkens et sa partenaire russe Anastasia Pavlyuchenkova joueront leur deuxième tour contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk et la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich sur le court N.10 en deuxième rotation. Toujours en double, le troisième match au programme sur le court N.12 est celui de Greet Minnen et Alison Van Uytvanck contre la Russe Veronika Kudermetova et la Chinoise Zhang Shuai, comptant pour le premier tour. Mais Van Uytvanck a abandonné jeudi en simple contre la Roumaine Irina Bara en raison de migraines et est incertaine. Le programme des principaux matchs de la 6e journée (à partir de 11h heure belge): . Court Philippe-Chatrier Casper Ruud (Nor/tête de série N.28) - Dominic Thiem (Aut/N.3) Simona Halep (Rou/N.1) - Amanda Anisimova (USA/N.25) Caroline Garcia (Fra) - Elise Mertens (BEL/N.16) Stefano Travaglia (Ita) - Rafael Nadal (Esp/N.2) . Court Suzanne-Lenglen Elina Svitolina (Ukr/N.3) - Ekaterina Alexandrova (Rus/N.27) Stan Wawrinka (Sui/N.16) - Hugo Gaston (Fra) Alexander Zverev (All/N.6) - Marco Cecchinato (Ita) Katerina Siniakova (Tch) - Kiki Bertens (P-B/N.5) . Court Simonne-Mathieu Eugenie Bouchard (Can) - Inga Swiatek (Pol) Lorenzo Sonego (Ita) - Taylor Fritz (USA/N.27) Norbert Gombos (Svq) - Diego Schwartzman (Arg/N.12) Martina Trevisan (Ita) - Maria Sakkari (Grè/N.20) . Court N.10 En deuxième rotation Kirsten Flipkens/Anastasia Pavlyuchenkova (BEL/Rus) - Marta Kostyuk/Aliaksandra Sasnovich (Ukr/Blr) . Court N.12 Veronika Kudermetova/Zhang Shuai (Rus/Chn/N.8) - Greet Minnen/Alison Van Uytvanck (BEL° (Belga)