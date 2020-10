Roland-Garros: et de 13 qui font 20 pour Nadal !

Au printemps ou à l'automne, qu'il fasse chaud ou froid, personne ne bat Rafael Nadal en finale à Roland-Garros: dimanche Novak Djokovic n'a pas dérogé à la règle, incapable d'empêcher l'Espagnol de décrocher son 13e titre parisien et d'égaler ainsi le record de 20 trophées du Grand Chelem de Roger Federer.

Avec cette lourde défaite 6-0, 6-2, 7-5, Djokovic pointe à trois longueurs de ses deux rivaux (17 titres majeurs).

"L'année a été très difficile, mais gagner ici ça veut tout dire pour moi. Aujourd'hui, je ne pense pas au 20e titre du Grand Chelem ni au fait que j'égale Roger. Pour moi, aujourd'hui c'est une victoire à Roland-Garros. Roland-Garros, c'est tout pour moi. C'est là que j'ai passé la plupart des plus grands moments de ma carrière. L'histoire d'amour que j'ai avec cette ville et ce court est inoubliable", a commenté Nadal.

Côté chiffres, on notera encore que Nadal a remporté son 100e match à Roland-Garros pour deux défaites et un forfait. Qu'il a gagné toutes les finales qu'il y a jouées. Que l'Espagnol détient le record de victoires dans un même tournoi (13), qu'il revient à 27 victoires pour 29 défaites face à Djokovic dans le duel le plus souvent répété de l'histoire. Et qu'il devient, avec plus de 15 ans d'écart, le joueur dont la première et la plus récente victoire en Grand Chelem sont les plus espacées.

Côté court, on soulignera l'état d'ahurissement dans lequel Nadal -qui avait mis 13h13 pour atteindre sa 13e finale- a laissé son adversaire et le public.

- "Le roi" -

Car Djokovic pensait profiter des conditions de jeu qui rendent la balle de l'Espagnol moins vive, donc plus facile à contrôler, pour piétiner les plate-bandes de Nadal. On pouvait en effet miser une pièce sur une victoire du Serbe cette année, lui qui avait gagné 37 des 38 matchs joués cette saison, pour une disqualification à l'US Open. Lui qui avait remporté en février un 8e Open d'Australie, lui qui avait porté son record de titres en Masters 1000 à 36 en ajoutant les deux seuls qui se sont joués cette année, Cincinnati et Rome.

Mais le court Philippe-Chatrier est devenu depuis une quinzaine d'années un lieu de culte: le Temple Rafael Nadal. Et le N.1 mondial y a été écrasé, pétri, hâché, aplati, ratatiné, disséminé. Nadal, qui reste N.2 au classement ATP, ne lui a pas laissé la moindre raison d'y croire.

"Tu as montré pourquoi tu es le roi de la terre battue, je l'ai ressenti au plus profond de moi", a reconnu Djokovic.

- "Il m'avait tué" -

Il a ainsi fallu attendre la 55e minute pour que le Serbe remporte son premier jeu de la partie, sur son service (0-6, 1-0) ! Et 2h10 pour qu'il réussisse son unique break (0-6, 2-6, 3-3) ! Lqa rencontre s'est équilibré dans la troisième manche, mais Djokovic a donné un break sur une double faute et permis à Nadal de servir pour le match. Le Majorquin ne s'en est pas privé et a conclu sur un ace.

Et pourtant, Djokovic n'a pas mal joué, en tentant notamment de déstabiliser son adversaire avec des amorties, quasiment en totalité sur le côté revers de l'Espagnol. Mais face à un Nadal sûr de son jeu, confiant et d'une immense efficacité, le Serbe a commis trop d'erreurs (52 alors que Nadal n'en a commis que 14) pour pouvoir espérer quoi que ce soit.

"En Australie, c'est lui qui m'avait tué. Aujourd'hui, c'était mon tour. Nous avons beaucoup joué l'un contre l'autre: un jour c'est l'un qui gagne, et puis c'est l'autre", a souligné Nadal en référence à leur finale 2019 à Melbourne remportée par Djokovic 6-3, 6-2, 6-3.

Cette démonstration de force a apporté un élément au débat sans fin sur le plus grand joueur de tous les temps (le GOAT). Elle a surtout scellé une question qui ne se posait plus: Nadal est le dieu de la terre battue pour des siècles et des siècles, amen.