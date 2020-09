Roland-Garros - Goffin, Mertens, Flipkens, Van Uytvanck et Minnen disputeront Roland-Garros

(Belga) Il y aura cinq Belges dans le tableau final de Roland-Garros, dévoilé mercredi par les organisateurs du tournoi parisien du Grand Chelem, qui aura lieu du 27 septembre au 11 octobre.

David Goffin est le seul joueur belge figurant parmi les 104 engagés dans le tableau du simple messieurs, où on trouve aussi Rafael Nadal, tenant du titre et douze fois vainqueur Porte d'Auteuil, qui a renoncé à disputer l'US Open. Avec Goffin, Nadal, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Matteo Berrettini, Gaël Monfils et Domininc Thiem, le top 10 mondial sera présent Porte d'Auteuil. Kimmer Coppejans et Ruben Bemelmans disputeront pour leur part les qualifications. Chez les dames, quatre Belges intègrent le tableau final du simple dames: Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen. Ysaline Bonaventure et Yanina Wicklmayer devront pour leur part passer par les qualifications. Absentes de l'US Open, l'Australienne Ashleigh Barty, tenante du titre, et la Roumaine Simona Halep, les numéros 1 et 2 mondiales, seront en revanche de la partie sur la terra battue parisienne. Joachim Gérard est quant à lui engagé en tennis en fauteuil roulant. (Belga)