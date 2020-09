Roland-Garros: Halep, les pieds sur terre

C'est l'objectif d'une saison un brin spéciale. Simona Halep, forte d'une longue préparation sur terre battue, sa surface préférée, arrive à Roland-Garros en pleine confiance et sans pression, pas dérangée par son statut de favorite du Grand Chelem parisien.

"C'est bon d'être de retour à Paris. J'aime ce tournoi. J'aime cet endroit." Visiblement détendue jeudi en visioconférence, la Roumaine ne vit pourtant pas ses meilleures retrouvailles avec la Ville Lumière, frappée par la pandémie de Covid-19 qui a conduit les organisateurs à décaler exceptionnellement le tournoi en début d'automne.

Les tests PCR douloureux, l'interdiction de sortie? Il y a plus embêtant. "Il fait un petit peu trop froid, pour être honnête", a souri la lauréate de l'édition 2018, qui espère "s'habituer aux conditions météo" si ces dernières ne s'améliorent pas au cours de la quinzaine.

Mis à part cela, c'est grand soleil pour la N.2 mondiale, qui a idéalement achevé sa préparation pour Roland-Garros en remportant lundi le tournoi de Rome, étirant à quatorze sa série de victoires consécutives débutée avant le confinement, en février.

Dans la capitale italienne, Halep a rappelé au "monde d'avant" pourquoi la terre battue avait sa prédilection: un seul set concédé, un jeu solide et une grande mobilité, et à la clé un titre qu'elle convoitait depuis plusieurs années, après deux finales perdues en 2017 et 2018. "Je ne pouvais pas espérer meilleure préparation pour me rendre à Paris", a-t-elle reconnu dans la foulée.

Battue - sur abandon - en finale, la Tchèque Karolina Pliskova n'a pu qu'approuver: à Paris, "Halep sera la grande favorite".

- Impasse sur l'Amérique -

Avant Rome, Halep avait déjà remporté le tournoi de Prague, lui aussi sur terre battue. Tout sauf un hasard: elle a profité de l'interruption du circuit pour soigner sa blessure au pied et renforcer sa condition physique, avant de faire l'impasse sur la tournée américaine et de se concentrer sur l'ocre.

"J'ai joué environ cinq, six mois sur terre battue, c'est beaucoup", a-t-elle expliqué jeudi. De quoi frôler l'indigestion? Pas vraiment. "J'adore jouer sur terre battue. C'est là que je me sens le mieux."

Encore plus mise en avant par l'absence à Paris de la tenante du titre et N.1 mondiale Ashleigh Barty et des deux dernières lauréates de l'US Open, Naomi Osaka (N.3) et Bianca Andreescu (N.7), la joueuse ne tombe pas dans le piège pour autant. "Je suis honorée d'entendre que je suis la favorite, que les gens le pensent. Mais je ne vois pas les choses comme cela", a-t-elle esquivé.

- Cahill de retour -

"Bien sûr, à chaque fois que je viens ici, je veux jouer le mieux possible et aller au bout", dit Halep sans fausse modestie. "Mais on sait bien que chaque match est une bataille serrée. A l'instant même, je ne pense pas au titre. Je pense juste à donner le meilleur à chaque fois que j'entre sur le court."

Difficile quand même de ne pas miser sur elle quand on sait qu'elle a retrouvé son entraîneur fétiche, Darren Cahill, qui l'avait conseillée lors du titre de 2018, et qu'elle est invaincue depuis le 30 janvier et une défaite en demi-finale de l'Open d'Australie face à Garbiñe Muguruza.

Deux ans après son premier titre en Grand Chelem, un an après sa deuxième couronne à Wimbledon, les planètes semblent parfaitement alignées pour un troisième sacre.