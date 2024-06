Roland-Garros: humain après tout, Djokovic voulait tant entrer dans le coeur du public

A Roland-Garros, Novak Djokovic s'est efforcé d'entrer dans le coeur du public, fasciné par son épopée homérique et touché par des failles et un courage qui l'ont rendu humain, comme l'a brutalement rappelé sa blessure au genou droit l'ayant contraint au forfait.

Et mardi, le verdict est tombé: victime d'une déchirure du ménisque, il a dû renoncer à son quart contre Casper Ruud. Une première pour le Serbe de 37 ans dans un Majeur.

Son message sur Instagram en disait long sur sa déception. "J'ai joué avec mon cœur et j'ai tout donné dans le match (de lundi). Mon équipe et moi-même avons dû prendre une décision difficile, après mûre réflexion et consultation. Je remercie sincèrement mes incroyables fans pour leur amour et leur soutien continu".

Ce Roland-Garros semblait être pour Djokovic l'occasion de combler son manque de popularité du côté de la Porte d'Auteuil.