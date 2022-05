Roland-Garros - Joran Vliegen avance au 2e tour du double mixte

(Belga) Joran Vliegen, associé à la Norvégienne Ulrikke Eikeri, a franchi le cap du 1er tour du double mixte aux Internationaux de France. Le Belge, spécialiste du double, s'est imposé jeudi 4-6, 6-3, 10/5 contre les Kazakhs Anna Danilina et Andrey Golubev, têtes de série N.6. Le duo belgo-norvégien attend ses adversaires au 2e tour (huitièmes de finale).

Mercredi, Joran Vliegen (ATP 50 en double), avec Sander Gillé (ATP 46 en double), s'est offert les tenants du titre du double messieurs au premier tour. La paire belge s'est imposée 6-4, 6-7 (5/7) et 6-3 en 2 heures 16 minutes de jeu contre les Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 8 en double) et Nicolas Mahut (ATP 8 en double), têtes de série N.3, également vainqueurs en 2018. Ils défieront au deuxième tour les Australiens Luke Saville (ATP 69 en double) et Jordan Thompson (ATP 170 en double) (Belga)