Roland-Garros - Kirsten Flipkens renonce à Roland-Garros

(Belga) Kirsten Flipkens a déclaré forfait pour Roland-Garros, le 2e tournoi du Grand Chelem qui se déroulera du 30 mai au 13 juin à Paris. La Campinoise, 92e mondiale, est blessée à la cheville, a-t-elle indiqué dimanche via son compte Twitter.

"Malheureusement, je dois annoncer mon forfait pour Roland-Garro à cause de ma blessure à la cheville", déclare Kirsten Flipkens. "Je ne pourrai pas être à 100 % et me donner à fond en montant sur le court. Renoncer à un Grand Chelem, c'est bien sûr douloureux. C'est le premier Grand Chelem que je manquerai depuis des années". Kirsten Flipkens, 35 ans, a pris part à tous les tournois du Grand Chelem depuis Wimbledon en 2012. Elle a disputé douze fois Roland-Garros, où elle n'a jamais été plus loin que le 2e tour. (Belga)