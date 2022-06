Roland-Garros - Le Norvégien Ruud sort le Danois Rune et complète le dernier carré

(Belga) Le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial et 8e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem, a décroché le dernier billet pour les demi-finales de Roland-Garros après avoir battu le jeune Danois Holger Rune, 40e mondial à 19 ans, 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3 dans la session du soir jeudi sur le Court Philippe-Chatrier.

Ruud, vainqueur du tournoi sur terre battue de Genève la semaine dernière, n'avait jamais atteint les quarts de finale d'un Grand Chelem avant cette quinzaine parisienne. Il est maintenant le tout premier Norvégien à se qualifier pour le dernier carré en Grand Chelem. Tombeur du Grec Stefanos Tsitsipas, 4e joueur mondial et finaliste du tournoi en 2021, en 8e de finale, Holger Rune, après avoir gagné le tournoi des juniors en 2019, a remporté son premier tournoi ATP le 25 avril dernier à Munich sur terre battue. Lors de ses deux premiers tournois du Grand Chelem, le Danois avait été battu dès le premier tour à l'US Open en 2021 et à Melbourne cette année. Casper Ruud affrontera pour une place en finale le Croate Marin Cilic (ATP 23), tombeur en cinq sets 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10/2) du Russe Andrey Rublev, 7e mondial, plus tôt dans la soirée. Cilic, vainqueur de l'US Open 2014, se retrouve pour la première fois en demies à Paris. Le Croate devient ainsi le cinquième joueur en activité à avoir atteint le dernier carré dans les quatre tournois du Grand Chelem, avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. (Belga)