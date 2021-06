Roland-Garros - Mahut et Herbert s'adjugent le double, Luca Van Assche, né en Belgique, gagne en juniors

(Belga) Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont remporté samedi la finale du double messieurs des Internationaux de France à Roland-Garros. La paire française s'est jouée en finale des Kazakhes Alexander Bublik et Andrey Golubev en trois manches - 4-6, 7-6 (7/1), 6-4 - et 2 heures 9 minutes de match.

C'est la deuxième fois que Nicolas Mahut, 39 ans, et Pierre-Hugues Herbert, 30 ans, inscrivent leur nom au palmarès de ce rendez-vous parisien du Grand Chelem, après 2018. Cette paire à succès compte aussi des victoires à l'Open d'Australie (2019), Wimbledon (2016) et l'US Open (2015). Chez les juniors, c'est Luca Van Assche qui l'a emporté dans une finale 100% française face à Arthur Fils (6-4, 6-2). Luca Van Assche, 17 ans, a commencé le tennis lors de son arrivée en France, en provenance de Belgique, lorsqu'il avait un peu moins de 4 ans. Né à Woluwe-Saint-Lambert, d'un père belge et d'une maman italienne, Arthur Van Assche devient français par la naturalisation de sa mère et grandit à Aix-en-Provence, Lyon puis Paris. Arthur Fils, 17 ans samedi, qui s'est rattrapé plus tard en remportant le double (avec son compatriote Giovanni Mpetshi Perricard) au détriment de Martin Katz, associé à l'Ukrainien German Samofalov: 7-5, 6-2. Chez les filles, c'est la Tchèque Linda Noskova, 16 ans, qui a remporté l'épreuve chez les juniors, en venant à bout de la Russe Erika Andreeva 7-6 (7/3), 6-3. (Belga)