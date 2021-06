Roland-Garros - Mertens, battue en double : "Ce sera sans doute difficile de jouer avec Flipkens à Tokyo"

(Belga) Le week-end s'est achevé sur une grosse déception pour Elise Mertens (WTA 15) dimanche à Roland-Garros. Après sa défaite au troisième tour en simple contre une Maria Sakkari (WTA 18) plus conquérante, la Limbourgeoise, 25 ans, a également été éliminée en double avec sa nouvelle partenaire, la Taïwanaise Hsieh Su-Wei, sur le même court Simonne Mathieu. Têtes de série N.1 du tableau, elles se sont inclinées 5-7, 6-4 et 7-5 face à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Polonaise Iga Swiatek, tenante du titre en simple.

Le pire, c'est qu'Elise Mertens et Hsieh Su-Wei auraient toujours dû remporter ce troisième tour à Paris. Et plutôt deux fois qu'une ! La N.1 belge et sa partenaire taïwanaise ont ainsi mené 5-1 dans le dernier set et hérité au total de pas moins de 7 balles de match ! Deux à 5-1, trois à 5-2, une à 5-3 et encore une dernière à 5-4. Pourtant, elles ont fini par mordre la poussière. Et il n'est pas certain que leur association, prévue dans un premier temps jusqu'à Wimbledon, résiste à cette élimination. À propos de double, et de partenaire, Elise Mertens ne sait toujours pas avec qui elle fera équipe aux Jeux Olympiques à Tokyo. Il était initialement prévu qu'elle s'aligne avec son idole et mentor Kim Clijsters, mais le come-back de l'ancienne n°1 mondiale étant à l'arrêt depuis une défaite au premier tour à l'US Open l'an dernier, la native de Louvain doit trouver quelqu'un d'autre. "Il faut encore que je regarde", a-t-elle confié samedi soir après sa défaite en simple. "Ce sera sans doute difficile de jouer avec Kirsten (NdlR : Flipkens, toujours blessée) à Tokyo. Et dans ce cas, Alison (NdlR : Van Uytvanck) deviendra le premier choix. Mais je dois évidemment d'abord en discuter avec elle. Et voir également si le corps est capable de suivre, car je sais que l'été sera particulièrement chargé", a-t-elle souri. "Cela changera de l'an dernier." Le prochain tournoi d'Elise Mertens sera en tout cas celui de Birmingham, sur gazon, qui commencera le lundi 14 juin. (Belga)