Roland-Garros: Monfils fait le show et rejoint le deuxième tour

Il lui a fallu un peu plus de 2h30 pour écarter son adversaire du soir, qui l'an dernier avait notamment atteint le 3e tour Porte d'Auteuil, après avoir écarté d'entrée le Russe Daniil Medvedev, alors N.2 mondial.

Si le Brésilien a ensuite accroché le deuxième set, Monfils est revenu, emportant la troisième manche d'un ace, puis la dernière d'un autre. Avant d'effectuer un petit pas de danse en guide de célébration.

"J'ai dit que je voulais performer à Paris. Ici à chaque fois c'est magique, je l'ai vu encore aujourd'hui" a-t-il dit avant de sortir du court.

"J'ai eu un très bon début de match et après ça a été plus dur mais vous m'avez poussé j'ai réussi à me remettre dedans", a t-il ajouté en s'adressant à ses supporters.