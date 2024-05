Roland-Garros: Nadal-Zverev, un premier tour hors normes

"Je m'entraînais et à un moment on m'a dit qui j'allais affronter. Ma réaction... je pouvais m'y attendre, non? Quand on n'est pas tête de série, tout peut arriver", a raconté Nadal.

Les deux hommes ne se sont plus affrontés depuis ce fatidique 1er juin 2022. Et la situation a radicalement changé.

Zverev, 27 ans, est 4e mondial et arrive plein de certitudes avec en particulier le titre au Masters 1000 de Rome, son dernier tournoi de préparation. Nadal, au contraire, aura 38 ans le 3 juin, n'a plus remis les pieds à Roland-Garros, n'a plus gagné de tournoi non plus et n'a même que très peu joué, enchaînant les blessures et les périodes de récupération. Il a perdu au deuxième tour à Rome, un "désastre" selon son terme, pointe au 275e rang mondial et n'a pas été protégé lors du tirage au sort.