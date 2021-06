Roland-Garros: pas de nouvelle épopée pour Gaston, stoppé d'entrée par Gasquet

Hugo Gaston (141e), huitième-de-finaliste surprise de l'édition 2020, ne vivra pas une nouvelle épopée à Roland-Garros: Richard Gasquet (53e) l'a sèchement stoppé dès le premier tour en trois sets 6-1, 6-4, 6-2 mardi.

Au deuxième tour, Gasquet se mesurera à Rafael Nadal, en quête d'un quatorzième sacre historique à Roland-Garros, vainqueur de l'Australien Alexei Popyrin (63e), 6-3, 6-2, 7-6 (7/3).

Il y a sept mois, lors d'une édition exceptionnellement automnale en raison de la pandémie de Covid-19, Gaston avait illuminé le Grand Chelem parisien en s'offrant le Suisse Stan Wawrinka au troisième tour, puis en poussant jusqu'au cinquième set l'Autrichien Dominic Thiem en huitièmes de finale.

Cette fois, le jeune Français de vingt ans n'a tenu qu'à peine plus d'une heure et demie face à Gasquet, et s'est incliné sur un ultime revers dans le filet.

Gasquet (34 ans) rejoint ainsi Gaël Monfils et Enzo Couacaud, bénéficiaire d'une invitation, au deuxième tour.