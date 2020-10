Roland-Garros: Pliskova, tête de série N.2, éliminée au 2e tour par Ostapenko

La Tchèque Karolina Pliskova, tête de série N.2, a été éliminée dès le 2e tour de Roland-Garros jeudi par la Lettone Jelena Ostapenko, lauréate surprise de l'édition 2017, au terme d'un match à sens unique 6-4, 6-2 en 1h09.

Ostapenko, 43e mondiale, affrontera l'Américaine Sloane Stephens (34e) ou l'Espagnole Paula Badusa (84e) pour une place en 8es de finale.

Lors de ses quatre précédentes participations, depuis 2016, Ostapenko n'a jamais passé le premier tour... sauf en 2017 où elle a remporté le titre en battant en finale Simona Halep, pour décrocher son seul titre du Grand Chelem à ce jour.

Pliskova, 4e mondiale, avait été éliminée au 3e tour l'an dernier sur la terre battue parisienne où son meilleur résultat reste sa demi-finale en 2017 où elle avait été battue par Halep. Ex-N.1 mondiale, elle n'a jamais remporté de tournoi du Grand Chelem mais a atteint la finale de l'US Open 2016.

La Tchèque de 28 ans avait abandonné en finale du tournoi de Rome il y a une semaine en raison d'une douleur à la cuisse gauche, mais elle a joué sans bandage apparent à Roland-Garros. Elle avait déjà bataillé au premier tour pour venir à bout de l'Egyptienne Mayar Sherif, 172e mondiale et issue des qualifications, 6-7 (9/11), 6-2, 6-4.

Jeudi, c'est son adversaire lettone qui a pris le match à son compte en se montrant la plus incisive. Ostapenko (23 ans) a ainsi dirigé les échanges et globalement contrôlé la partie avec 27 coups gagnants pour 19 fautes directes quand Pliskova n'a réussi que 9 coups gagnants et commis 25 fautes directes.