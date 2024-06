Roland-Garros: premier sacre pour Alcaraz vainqueur au forceps de Zverev

L'Espagnol, qui succède au Serbe Novak Djokovic au palmarès et va lui ravir la 2e place au classement ATP lundi, décroche son troisième titre du Grand Chelem, après ses triomphes à l'US Open 2022 et Wimbledon 2023.

Monstre de précocité, il est à 21 ans et 1 mois le plus jeune vainqueur de Majeurs sur les trois surfaces de référence (dur, terre battue, gazon), devant Rafael Nadal (22 ans et 7 mois). Le tout après avoir été le plus jeune N.1 mondial de l'histoire à 19 ans, 4 mois et 6 jours.

Il est arrivé à Paris dans la peau d'un favori, malgré des doutes entourant sa condition physique, avec un bras droit ayant souffert d'un oedème musculaire qui l'a contraint à se ménager plusieurs semaines. Mais Alcaraz a assumé ce statut.

Sa quinzaine fut assez tranquille, jusqu'au duel remporté de haute lutte en demi-finale face à son rival générationnel, l'Italien Jannik Sinner (2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3).