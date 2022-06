Roland-Garros: première demi-finale en Grand Chelem pour Ruud

Le N.8 mondial Casper Ruud est devenu le tout premier Norvégien à se qualifier pour le dernier carré en Grand Chelem en battant le jeune talent danois Holger Rune 6-1, 4-6, 7-6 (7/2), 6-3 dans un quart de finale 100% scandinave à Roland-Garros mercredi soir.

Il affrontera le Croate Marin Cilic, ex-N.3 mondial aujourd'hui 23e et lauréat de l'US Open 2014, pour une place en finale.

Avant cette édition 2022 de Roland-Garros, Ruud n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem.

"J'ai été très nerveux toute la journée", a avoué le Norvégien de 23 ans, qui a "pu dormir un peu après le petit déjeuner".

Le natif d'Oslo, ex-N.1 mondial juniors, est un habitué des premières pour le tennis de son pays: premier Norvégien à se faire une place dans le top 10 (en avril), premier à gagner un titre ATP, premier à atteindre une finale en Masters 1000 (Miami début avril) et premier à se qualifier pour le Masters de fin de saison (2021).

La terre battue est sa surface de prédilection: depuis 2020, il est le joueur qui y a gagné le plus de matches (64) et le plus de titres (7).

Sur le Central éclairé mercredi soir, Ruud a fait parler sa régularité, en frappant 55 coups gagnants pour seulement 24 fautes directes, pour mettre fin au joli parcours de Rune, auteur lui de 46 fautes directes pour un coup gagnant de moins que son adversaire du soir.

- Au-delà de minuit et demie -

Il s'est imposé après 3h14 min de jeu, au bout un match qui s'est une nouvelle fois achevé au-delà de minuit et demie. La veille, le choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic avait tenu en haleine jusqu'à une heure du matin passée.

"J'ai bien commencé le match, mais Holger a élevé son niveau de jeu, il est revenu et ça a été dur jusqu'au bout. Je l'avais rencontré trois fois (trois victoires, ndlr) et il progresse. Il est devenu imprévisible, il n'a peur de rien et il va être dangereux les prochaines années", a estimé Ruud.

Rune, 40e mondial à 19 ans après être entré dans le top 100 en janvier, n'avait jamais gagné le moindre match en Grand Chelem, en deux précédentes tentatives, avant Roland-Garros.

Au fil du tournoi parisien, l'ado danois a notamment fait tomber Denis Shapovalov (15e) au premier tour, et Stefanos Tsitsipas, N.4 mondial et finaliste sortant, en huitièmes de finale.

L'autre demi-finale opposera vendredi Nadal, treize fois sacré sur la terre battue parisienne, au N.3 mondial Alexander Zverev.