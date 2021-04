Le covid-19 change la donne: Roland-Garros pourrait être reporté

Comme l'an dernier, organiser Roland-Garros à ses dates habituelles pourrait être impossible. La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, a clairement avancé l'hypothèse d'un report devant la situation sanitaire actuelle en France, y compris à Paris.

"Nous sommes en discussion avec eux pour voir s’il faut changer de date pour que cela coïncide avec une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands événements", a-t-elle déclaré sur France Info. "Aujourd’hui, bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaie de limiter les chances de cluster, de propagation du virus au sein des sports professionnels", a-t-elle précisé ensuite.

Ce serait un nouveau coup dur pour le tournoi français, qui avait été reporté en septembre en 2020. Il doit en théorie débuter le 23 mai, joué ensuite jusqu'au 6 juin.