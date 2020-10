Roland-Garros - Rafael Nadal et Roger Federer côte à côte au panthéon du tennis avec 20 sacres majeurs

(Belga) Rafael Nadal et Roger Federer trônent au sommet de l'histoire du tennis. Dimanche, l'Espagnol a remporté son 13e Roland-Garros en disposant de Novak Djokovic afin de rejoindre le Suisse avec 20 victoires en Grand Chelem.

"Je n'ai jamais caché que j'aimerais terminer ma carrière en étant le joueur avec le plus grand nombre de titres du Grand Chelem. Mais d'un autre côté, je dois suivre mon chemin. C'est ce que je fais depuis le début de ma carrière et ça fonctionne bien", a dit le Majorquin de 34 ans. Derrière Nadal et Federer, 'Nole' reste lui bloqué à 17 titres. "Je ne vais pas passer mon temps à penser que Novak a gagné ceci, Roger cela. Mais évidemment que j'attache de l'importance à ce record (de titres en Grand Chelem, ndlr). Je suis un grand fan d'histoire du sport en général. Ça veut dire beaucoup pour moi de partager ce record avec Roger. Nous vivons une rivalité incroyable depuis si longtemps, je trouve même que c'est beau. Mais on verra à la fin de nos carrières. Pour le moment, on continue de jouer." Roger Federer n'a d'ailleurs pas manqué de féliciter son ami. "Bravo Rafa, tu le mérites", a écrit le Bâlois sur les réseaux sociaux. "J'ai toujours eu le plus grand respect pour mon ami Rafa en tant que personne et en tant que champion. En étant mon plus grand rival depuis toutes ces années, je crois que nous nous sommes poussés l'un et l'autre à devenir de meilleurs joueurs", a dit Federer, ajoutant que gagner 13 fois Roland-Garros était "l'un des plus grands accomplissements du sport". "J'espère que ce chiffre 20 est juste une étape dans notre parcours à tous les deux", a ponctué le Suisse de 39 ans, absent du circuit jusqu'en 2021 après une double opération au genou droit début 2020. (Belga)