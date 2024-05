Roland-Garros: Sinner, Arnaldi, Cocciaretto en 8es "E Viva l'Italia!"

La grisaille et la pluie persistent, mais les Italiens chantent "O sole mio" à Roland-Garros: trois de leurs quatre représentants, le cador Jannik Sinner, ainsi que les surprenants Matteo Arnaldi et Elisabetta Cocciaretto, ont rallié les 8es de finale, vendredi.

Et ce n'est peut-être pas fini: le "cento per cento" sera atteint samedi si Lorenzo Musetti réussit l'exploit de battre le N.1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic.