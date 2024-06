Roland-Garros: Sinner fête sa place de N.1 en fonçant vers sa première demi-finale

Une nouvelle qu'il a accueillie sous l'ovation du Philippe-Chatrier après sa victoire.

"Qu’est ce que je peux dire ? C’est le rêve de tout le monde de devenir N.1 mondial. D’un autre côté, voir Novak déclarer forfait est très est décevant pour tout le monde. Je lui souhaite de guérir vite. J’essaye de ne pas trop y penser, car c’est un tournoi où j’ai eu des difficultés les deux dernières années donc je suis content d’être en demi-finales, et je vais essayer de jouer du mieux que je peux", a-t-il dit.

"Merci à mon équipe d’avoir rendu cela possible car sans eux, c’est impossible. Et sans vous non plus les gars (au public). C’est un moment important pour moi et je suis très heureux de le partager avec vous, ceux qui regardent à la maison et spécialement depuis l’Italie", a-t-il ajouté.