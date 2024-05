Roland-Garros: Sinner passe tranquillement entre les gouttes

Entrée en matière rassurante à Roland-Garros pour Jannik Sinner, vainqueur tranquille de Christopher Eubanks pour son retour à la compétition après presque un mois à soigner une hanche, Ons Jabeur franchissant également le 1er tour chez les femmes en ce lundi pluvieux.

Le programme risque fort d'être chamboulé sur l'ensemble des courts, mais pas sur le Suzanne Lenglen et le Philippe-Chatrier, pourvus d'un toit. Et ce sera évidemment sur ce central, plus tard dans l'après-midi, qu'aura lieu le choc tant attendu entre le roi des lieux Rafael Nadal, engagé dans sa probable dernière danse, et l'Allemand Alexander Zverev N.4 mondial.